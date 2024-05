Tempesta di grandine in Messico, caos nelle strade di Puebla | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge accompagnate da grandine hanno colpito Puebla, in Messico, nel pomeriggio del 24 maggio ora locale: le strade si sono allagate o coperte di ghiaccio, rendendo difficoltosa la circolazione. La Direzione Comunale della Protezione Civile ha riferito che la tempesta si è concentrata in punti come Álamos, Patriotismo, Puente Negro, Puente de México e Hacienda.

La Protezione Civile dello Stato ha precisato che il temporale ha causato, tra gli altri effetti, la caduta di alberi in almeno 5 quartieri, il distacco di teli, la caduta di un cartello e di un palo e l’interruzione della corrente elettrica.

Messico, tempesta di grandine colpisce Puebla

