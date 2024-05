MeteoWeb

Una forte tempesta di vento ha colpito la città di Depok, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la furia del vento, che ha sollevato tantissimi oggetti e provocato danni nella città. Gente in fuga per cercare riparo all’interno degli edifici, mentre le raffiche di vento provocavano un grosso frastuono.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.