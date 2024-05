Forte tempesta di vento travolge Pechino: raffica di 134km/h, danni | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, Pechino è stata colpita da un’improvvisa tempesta di vento e forti piogge, accompagnate da tuoni, fulmini e grandine in alcune zone. Intorno alle 15:00 locali, nella maggior parte delle aree di Pechino si sono verificati forti venti di breve durata, compresi tra 8 e 10 sulla scala Beaufort a 13 livelli. Sul Monte Qianlingshan, nel distretto di Fengtai, la velocità massima del vento ha raggiunto i 134km/h, raggiungendo il livello 13, equivalente alla forza di un tifone, secondo il Dipartimento meteorologico cinese. Si tratta della raffica di vento più forte sperimentata dalla capitale cinese negli ultimi 5 anni.

Il forte vento ha abbattuto rami e alberi, peggiorando la congestione stradale. In alcune zone, i dipartimenti competenti hanno inviato lavoratori per pulire le strade e ispezionare l’elettricità. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano persone scaraventate a terra dalla forza del vento. Non ci sono al momento notizie di vittime o feriti.

Pechino ha rinnovato l’allerta per forti venti di breve durata, tuoni, fulmini e grandine, avvertendo i residenti di adottare misure protettive adeguate.

