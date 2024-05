Tempeste e tornado sconvolgono Texas, Oklahoma e Arkansas: almeno 15 morti | FOTO

MeteoWeb

Forti tempeste hanno causato la morte di almeno 15 persone e hanno lasciato una scia di devastazione in Texas, Oklahoma e Arkansas. Ieri, le tempeste hanno colpito abitazioni e distrutto un’area di sosta per camion, dove si erano rifugiati diversi autisti, durante l’ultima ondata di maltempo che ha investito gli Stati Uniti centrali. Secondo la CNN, 7 persone sono morte nella contea di Cooke, in Texas, vicino al confine con l’Oklahoma, dove un tornado ha attraversato una zona rurale nei pressi di un parco di case mobili sabato notte.

Le tempeste hanno provocato danni anche in Oklahoma, ferendo alcuni invitati a un matrimonio all’aperto. Decine di migliaia di residenti sono rimasti senza elettricità in tutta la regione. In Arkansas, almeno 5 persone sono morte, tra cui una donna di 26 anni trovata senza vita vicino a una casa distrutta a Olvey, una piccola comunità nella contea di Boone, come riportato da Daniel Bolen dell’ufficio di gestione delle emergenze della contea. Un’altra vittima è stata registrata nella contea di Benton, in Arkansas, dove molte persone sono rimaste ferite.

Le autorità hanno confermato 2 morti nella contea di Mayes, in Oklahoma. A Claremore, ci sono stati più di 20 feriti. Inoltre, un uomo è deceduto a Louisville, nel Kentucky, colpito da un albero caduto, secondo quanto riferito dalla polizia.

