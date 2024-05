Forti tempeste con venti da uragano nel Sud/Est USA: 4 morti in Texas | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti tempeste hanno colpito il Texas giovedì sera con venti da uragano e forti piogge, uccidendo 4 persone, causando interruzioni di corrente per più di un milione di clienti, facendo cadere alberi e scaricando precipitazioni su una regione già inondata dalle recenti tempeste. Un tornado si è spostato verso Est con le tempeste, scivolando dal Texas al Sud della Louisiana mentre le forti tempeste si spostavano attraverso la regione. Avvisi per inondazioni o allerte per piogge intense erano in vigore attraverso il Mississippi e l’Alabama e fino all’estremo Est, fino al Florida Panhandle, e il National Weather Service ha avvertito di un “rischio elevato” di precipitazioni eccessive al confine Texas-Louisiana a Nord di Beaumont.

In un briefing, il sindaco di Houston John Whitmire ha confermato che 4 persone sono morte: “Abbiamo avuto una tempesta con venti a 160 km/h, l’equivalente dell’uragano Ike, con danni considerevoli“. Le aree nel Nord/Ovest, nel centro e nella parte Est della città sono state “colpite duramente“.

I meteorologi del National Weather Service di Houston hanno reso noto che i venti erano così forti su un’area così vasta che sarebbe stato difficile stabilire la presenta di un tornado, senza prove fotografiche dirette o un’indagine sul campo.

CenterPoint Energy, il 2° più grande fornitore di energia elettrica del Texas, ha spiegato che “un sistema meteorologico in rapido movimento ma grave ha causato interruzioni di corrente diffuse nell’area di servizio“.

Alle 23 di giovedì ora locale, le interruzioni di corrente in Texas hanno riguardato circa 1 milione di case e aziende, secondo USA TODAY e poweroutage.us. In Louisiana più di 70mila clienti sono rimasti senza elettricità.

All’inizio di giovedì, il National Weather Service aveva avvertito di possibili inondazioni improvvise, grandine e tornado potenzialmente letali nelle pianure meridionali e sulla Costa del Golfo, l’ultima ondata di una serie di pericolose tempeste che hanno flagellato la regione nelle ultime settimane. Più di 15 milioni di persone erano sotto allerta meteo.

Potenti raffiche di vento spazzano Houston

Violente raffiche di vento nel Sud/Ovest della Florida

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.