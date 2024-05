Maltempo USA, violenti temporali in Colorado: grandine record a Denver | FOTO

MeteoWeb

L’area metropolitana di Denver, in Colorado, è stata colpita da violenti temporali ieri, giovedì 30 maggio, che hanno portato alla grandine più grande mai registrata nella contea negli ultimi 35 anni, con conseguenti danni estesi. Il National Weather Service (NWS) ha emesso un’allerta per temporale violento “distruttivo” per l’area di Denver nella tarda serata di ieri, sottolineando la situazione pericolosa per la vita con grandine delle dimensioni di palle da baseball e raffiche di vento fino a 80km/h.

La più grande segnalazione di grandine nella contea di Denver è stata di 7cm a Commerce City ieri. È la più grande segnalazione di grandine nella contea dal 1989, ha affermato il FOX Forecast Center. In totale, ci sono state almeno 55 segnalazioni di grandine di almeno 2,5cm di diametro nella zona di Denver.

La Polizia di Aurora ha dichiarato di aver avuto una notte impegnativa nel rispondere agli allarmi di sicurezza, poiché la grandine ha causato danni a veicoli, aziende e case. Il temporale ha provocato anche uno show di fulmini, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

