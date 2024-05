Terremoti nei Campi Flegrei, paura e caos: domani vertice con il premier Meloni

MeteoWeb

Una notte di paura ha sconvolto i residenti nei Comuni ricompresi nei Campi Flegrei, con oltre 160 scosse di terremoto che hanno messo a dura prova la popolazione. Lo sciame sismico, iniziato alle 19:51 con la scossa più forte di magnitudo 4.4, la più intensa degli ultimi anni, ha costretto molti a trascorrere la notte all’aperto, in auto o nelle aree di accoglienza allestite d’urgenza. Le testimonianze dei residenti raccontano di paura e caos, con intere famiglie che hanno cercato rifugio lontano dalle proprie case.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiederà domani un vertice interministeriale a Palazzo Chigi per discutere la situazione e valutare ulteriori interventi governativi. Il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato che sul tavolo ci saranno misure aggiuntive rispetto a quelle già avviate con il decreto legge dello scorso ottobre.

Nel frattempo, la Protezione Civile, guidata da Fabrizio Curcio, è impegnata nella verifica della stabilità degli edifici nell’area colpita. Sono state allestite 5 aree di attesa a Pozzuoli e un’area di accoglienza al Palatrincone di Monterusciello, dove hanno trovato rifugio 80 persone. Altre aree sono state predisposte a Bacoli, mentre 19 edifici sono stati sgomberati e 42 famiglie evacuate.

Le scuole di Pozzuoli rimarranno chiuse anche domani, con la possibilità di prolungare la chiusura nei giorni successivi in base ai risultati delle verifiche strutturali in corso. Anche il carcere femminile di Pozzuoli ha subito lievi danni, portando al trasferimento precauzionale delle 140 detenute in altre strutture della Campania.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato l’allestimento di tre aree di attesa e accoglienza nei comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. Inoltre, il Centro di coordinamento soccorsi ha disposto l’invio di 400 brandine per garantire un supporto immediato alla popolazione locale in caso di necessità.

