Terremoti nei Campi Flegrei: tregua nella notte, ma la tensione resta alta

Non ci sono state le temute scosse durante la seconda notte trascorsa fuori casa dagli abitanti di Pozzuoli e Bagnoli, ma la tensione rimane alta: la più intensa scossa bradisismica degli ultimi 40 anni nell’area dei Campi Flegrei è ancora impressa nella mente di tutti. L’ultima scossa, avvenuta ieri, è stata appena percepita, e attualmente sono in corso le verifiche tecniche da parte della Protezione Civile e delle istituzioni sull’agibilità di edifici pubblici e privati. Al momento non ci sono segnalazioni di danni, e le scuole nei Comuni interessati hanno riaperto, ad eccezione di quelle a Pozzuoli.

Oggi, a Palazzo Chigi, il ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci, incontrerà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto della situazione. Tra Pozzuoli e Bagnoli, la Protezione Civile ha allestito delle tendopoli, e ne saranno montate altre nei prossimi giorni. Queste strutture rimarranno operative anche dopo la fine dell’emergenza, come confermato dal sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, e dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante la visita al Coc di Pozzuoli e Bacoli. È stato sottolineato il lavoro collettivo delle istituzioni e della Protezione Civile, e l’impegno a garantire vie di fuga dall’area dei Campi Flegrei in caso di escalation delle scosse. L’INGV prevede altri eventi, ma non superiori a magnitudo 5, e ritiene che il fenomeno bradisismico sia in affievolimento, con un lento ritorno alla normalità.

Nel frattempo, circa 160 persone sono state evacuate, ma la tensione resta alta. A Pozzuoli, molte famiglie si sono affrettate a fare scorte di cibo, svuotando i bancomat, temendo un evento che potrebbe costringere alla fuga, nonostante la bassa partecipazione alle prove di evacuazione previste a fine maggio, parte del piano nazionale espeditivo fissato dal Decreto Legge Campi Flegrei, con l’ultima prova prevista a ottobre.

