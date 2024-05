Altra scossa di terremoto in Veneto: epicentro a Bussolengo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Altra scossa di terremoto in Veneto nella serata di lunedì 13 maggio. Dopo la scossa delle 21:57 con epicentro nei pressi di Eraclea, in provincia di Venezia, alle 22:50 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Bussolengo, in provincia di Verona. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 23km. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione.

