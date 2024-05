Terremoto Calabria, esperto: “continua lo sciame sismico di Cittanova, si popola il cluster Scido-Delianova”

MeteoWeb

“Continua lo sciame sismico a pochi chilometri da Cittanova e al contempo si sta popolando il cluster Scido-Delianova”, in provincia di Reggio Calabria. È quanto segnala sul proprio profilo Facebook l’ingegner Francesco Politi, postando “uno stralcio della mappa di concentrazione dei fenomeni sismici in un intorno del comune di Cittanova pari a 60Km, raggio (distanza attorno a un punto in cui è percepita l’influenza del punto) uguale a 10.000 metri”. Nella mappa, vengono riportati i terremoti che si sono verificati nel periodo che va dall’1 marzo al 16 maggio.

Sono rappresentati – evidenzia l’ingegner Politi – “anche gli eventi storici che hanno interessato l’area analizzata (dataset INGV-ASPI-CPTI)”.

Dopo le due scosse di questa mattina, nell’ambito dello sciame sismico di Cittanova si sono verificate altre due scosse di magnitudo 1.8 alle 12:10 e di magnitudo 2.4 alle 15:44.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.