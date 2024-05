Terremoto nel Crotonese: circolazione ferroviaria sospesa tra Crucoli e Cirò

MeteoWeb

Dalle ore 14:41, a causa di una scossa di terremoto con epicentro a Cirò, la circolazione ferroviaria in via precauzionale è sospesa sulla linea Sibari – Crotone – Catanzaro Lido tra Crucoli e Cirò. Sono in corso i necessari accertamenti da parte dei tecnici di RFI per consentire la ripresa della regolare circolazione. I treni potranno subire limitazioni, cancellazioni e rallentamenti.

