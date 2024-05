Terremoto Friuli, Moretti: “la rinascita del ’76 resta un esempio”

MeteoWeb

“Quarantotto anni fa il Friuli tremò, colpito al cuore dall’Orcolat, rimanendo ferito in maniera profonda. Una ferita dalla quale seppe riprendersi e rialzarsi, dando inizio alla ricostruzione, un atto di forza e di volontà che oggi resta un esempio di rinascita e di spirito di comunità e solidarietà vivo nella memoria“. Lo afferma il capogruppo del PD in Consiglio regionale Diego Moretti, in occasione delle commemorazioni del 48° anniversario del terremoto che il 6 maggio del 1976 colpì il Friuli.

“Gli esempi del passato sono emblematici – aggiunge – l’aiuto e la solidarietà delle persone, lo sforzo di non lasciare nessuno indietro, concetti che da Zamberletti al singolo sindaco e volontario sono stati lasciati a tutti noi. Come avvenne nel periodo post sisma, allo stesso modo, oggi dobbiamo richiamare quei valori e garantire la necessaria solidità al tessuto sociale e produttivo, forza alle istituzioni locali, affinché nell’autonomia ci sia una sana collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni. Questi buoni esempi del passato devono continuare a ispirare la politica di oggi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.