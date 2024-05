Terremoto Friuli, sindaco di Gemona: “continuare a lavorare per la prevenzione”

MeteoWeb

“6 maggio 1976: pregare per i morti, ringraziare chi ha soccorso e ricostruito, vivere per non dimenticare continuando a lavorare per la prevenzione”. Lo ha scritto su Facebook oggi, nell’anniversario della tragedia, Roberto Revelant, sindaco di Gemona del Friuli (Udine), una delle cittadine più colpite dal terremoto del 1976, con oltre 400 vittime e praticamente l’intero tessuto urbano sradicato sisma di maggio e poi da quelli che seguirono, a settembre. Molti, sui social, anche i commenti e i pensieri dei sopravvissuti. “1976, si piegò la terra, non la nostra anima“, scrive una utente di Facebook, mentre in diversi hanno postato l’iconica immagine di un muro diroccato con la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.