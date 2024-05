Scosse di terremoto oggi a Pozzuoli: l’INGV rivede la magnitudo del sisma più forte

MeteoWeb

“Dalle ore locali 06:06 del 18 maggio 2024 (UTC 04:06 del 18/05/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle ore 9:30 locali, ha fatto registrare in via preliminare 16 terremoti con Magnitudo durata (Md) ≥ 0.0 (16 localizzati) e una Magnitudo massima (Md) di 2.8 (±0.3). Si precisa, per dovere di chiarezza, che la Magnitudo durata massima dello sciame valutata solo in fase preliminare a 3.7, è stata successivamente revisionata a Magnitudo durata (Md) 2.8“: è quanto afferma in una nota l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in riferimento al sisma delle 06:30.

“Tale differente valutazione e la sovrastima iniziale dell’evento è stata causata da una sovrapposizione di numerosi piccoli eventi immediatamente successivi che ne hanno falsato la lettura preliminare,” ha spiegato l’INGV.

