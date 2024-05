Doppio forte terremoto nel Golfo di Pozzuoli, avvertito anche a Napoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Doppio forte terremoto nel Golfo di Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. L’INGV segnala un sisma magnitudo Md 3.7, avvenuto alle 13:25 ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Caserta, Salerno, Castello del Matese, Formia, Benevento, Bacoli e Melito di Napoli (dati Servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). L’evento è stato seguito da un sisma magnitudo Md 3.6 pochi secondo dopo.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 12.31 (ore UTC 10:31) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Gli eventi più significativi, localizzati entrambi nel golfo di Pozzuoli, si sono prodotti rispettivamente alle 13.25 e alle 13:26 ore locali.

– Il primo evento delle 13:25 è avvenuto alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=3.7 ± 0.3.

– Il secondo evento delle 13.26 è avvenuto alla profondità di 3.7 km con magnitudo Md=3.6 ± 0.3.

Entrambi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree costiere,” si legge in una nota.

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.

“Dalle ore 12:31, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 13:25,” spiega il Dipartimento della Protezione Civile in una nota. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia “si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.