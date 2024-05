Terremoto Pozzuoli: in corso sgombero di un’ala del carcere femminile

MeteoWeb

In considerazione della sequenza sismica ai Campi Flegrei, è in corso lo sgombero di un’ala del carcere femminile di Pozzuoli. Nel corso della notte, su richiesta della Direzione della casa circondariale puteolana, sono intervenuti il personale dell’ufficio tecnico e la protezione civile del comune di Pozzuoli, che hanno inibito parte della struttura detentiva. Alcune decine di detenute saranno trasferite in altre carceri femminili.

