Le Tesla sono ancora facili da rubare nonostante gli aggiornamenti avanzati

I furti d’auto sono aumentati negli ultimi anni, con i ladri che hanno trovato un modo per hackerare la moderna tecnologia di accesso senza chiavi. Un aggiornamento alla tecnologia wireless dell’auto avrebbe dovuto contrastare alcuni degli hack, ma almeno sulle auto Tesla sembra aver fatto poca differenza. Auto come la Tesla Model 3 sono state recentemente aggiornate con la tecnologia radio a banda ultralarga, sviluppata per impedire che gli attacchi relay nelle auto moderne rendano facile ai ladri scappare con il veicolo. Tuttavia, un rapporto di WIRED ha rilevato che il protocollo radio di nuova generazione ha reso la Model 3 più rubabile che mai.

Gli attacchi relay si verificano quando un ladro riesce ad avvicinarsi alla chiave della tua auto e trasmettere i suoi segnali molto più lontano. Ciò consente loro di sbloccare la tua auto e avviarla mentre sei più lontano dal veicolo di quanto potresti normalmente aprirla, ad esempio quando sei a letto o ti fermi da qualche parte per pranzo.

Un aggiornamento della tecnologia ha introdotto la tecnologia radio a banda ultralarga su molte auto premium, il che avrebbe dovuto consentire misurazioni più precise tra l’auto e la chiave, prevenendo alcuni furti. Tuttavia, non sembra aver avuto questo effetto sulle Tesla.

“In un video condiviso con Wired US, i ricercatori della società di cybersicurezza automobilistica GoGoByte, che ha sede a Pechino, hanno dimostrato di essere in grado di sferrare un attacco relay contro la Model 3 nonostante l’aggiornamento, sbloccandola istantaneamente grazie ad apparecchiature radio da meno di cento dollari. E dal momento che il sistema di accesso keyless dell’auto controlla anche l’immobilizzatore, un dispositivo progettato per prevenirne i furti, questo significa che un criminale informatico potrebbe avviare l’auto e portarla via in pochi secondi (a meno che il proprietario non abbia abilitato un PIN per avviare il motore, una funzione che però è disattivata per impostazione predefinita)”, si legge in un articolo su WIRED.

Jun Li, fondatore di GoGoByte ed esperto ricercatore nel settore dell’hacking automobilistico, afferma che il successo dell’hacking da parte del suo team del sistema di accesso senza chiavi dell’ultima Model 3 significa che i proprietari di Tesla devono attivare la protezione del PIN nonostante le voci secondo cui l’aggiornamento della radio di Tesla proteggerebbe il loro veicolo. “È un avvertimento per il grande pubblico: il semplice fatto di avere la banda ultralarga abilitata non significa che il tuo veicolo non verrà rubato”, afferma Li. “Con gli attacchi relay, per i ladri è ancora come ai vecchi tempi.”

Molti speravano in qualcosa di più dal lancio della tecnologia a banda ultralarga da parte di Tesla. Soprattutto perché un brevetto del 2020 della casa automobilistica prometteva una maggiore sicurezza derivante dall’implementazione della tecnologia, che si diceva avrebbe impedito i furti derivanti da attacchi relay. Ciò non è accaduto e i ricercatori sono stati in grado di aprire, avviare e rubare l’auto fino a 4,5 metri di distanza dalle chiavi corrette.

Nonostante abbia parlato di una maggiore sicurezza grazie alla banda ultralarga, Tesla ha risposto ai risultati dei ricercatori spiegando che, in realtà, non aveva creato la tecnologia per prevenire i furti. “Questo comportamento è previsto, poiché stiamo attualmente lavorando per migliorare l’affidabilità dell’UWB“, si legge in un’e-mail di Tesla in risposta alla descrizione di GoGoByte del suo attacco relay, secondo quanto riporta WIRED. “L’UWB verrà applicata una volta completati i miglioramenti dell’affidabilità”.

Tuttavia, non ci sono solo brutte notizie per i proprietari di auto Tesla, poiché il rapporto di WIRED rileva che le auto dell’azienda hanno leggermente meno probabilità di essere rubate perché i criminali conoscono la loro connettività GPS, che può dire al proprietario dove si trova la sua auto in ogni momento.

