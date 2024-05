Il tesoro sommerso di Titano, un mondo ghiacciato con un oceano nascosto

MeteoWeb

Titano, la più grande luna di Saturno, ospita un oceano interno a bassa densità di acqua o ammoniaca, secondo una recente analisi di dati della missione Cassini della NASA. “L’acqua liquida è uno dei prerequisiti per l’emergere della vita,” hanno spiegato Sander Goossens del Goddard Space Flight Center della NASA e colleghi. “L’acqua è raramente liquida sulla superficie di un pianeta, ma diverse lune nel nostro Sistema Solare, come Titano, contengono oceani sotterranei. Questi si sono probabilmente formati molto tempo fa, il che solleva la domanda del perché non siano ancora congelati nell’ambiente freddo lontano dal Sole“. “La nostra ricerca supporta l’ipotesi che l’ammoniaca abbia prolungato la durata dell’oceano liquido su Titano. Inoltre, fornisce informazioni sulle profondità di Titano“.

La missione Cassini della NASA ha esplorato Saturno e le sue lune ghiacciate per oltre un decennio. Tra i suoi numerosi strumenti, Cassini ha trasportato un sottosistema che ha consentito il tracciamento radiometrico dalla Terra attraverso il Deep Space Network. Questi dati sono stati utilizzati per caratterizzate il campo gravitazionale e la struttura interna di diverse lune di Saturno, così come quella di Saturno stesso. I dati di Cassini sono stati utilizzati anche per definire la risposta mareale di Titano.

“La missione spaziale Cassini ha volato intorno a Saturno tra il 2005 e il 2017,” hanno ricordato i ricercatori. “Per misurare con precisione la gravità di Titano, il veicolo spaziale è stato inviato vicino alla luna diverse volte“. “Cassini doveva sfiorare Titano esattamente al momento giusto per mappare correttamente il cambiamento di gravità“, “ciò perché la deformazione di Titano è dovuta alla forza mareale di Saturno, che dipende dalla distanza tra Titano e Saturno“.

“Misurando in momenti in cui Titano è vicino e lontano da Saturno, la differenza nella deformazione di Titano e quindi il suo effetto sulla gravità era massima,” hanno spiegato gli scienziati.

Da misurazioni radar precise, gli scienziati hanno calcolato la velocità di Cassini e quindi il cambiamento di gravità e la deformazione di Titano ad essa associata. Hanno esaminato attentamente l’effetto delle maree sulla luna in ogni posizione dell’orbita del veicolo spaziale e hanno concluso che la deformazione è inferiore a quanto calcolato in precedenza.

Le simulazioni numeriche della deformazione della luna per diverse strutture interne mostrano che lo scenario più probabile è che l’oceano abbia una densità simile a quella dell’acqua con una piccola proporzione di ammoniaca. “Un oceano sotterraneo può aiutare a trasportare materiale organico dal nucleo roccioso di una luna fino alla superficie,” hanno spiegato gli autori dello studio.”Per Titano, si pensava che uno spesso strato di ghiaccio tra l’oceano e il nucleo rendesse ciò difficile“. “La nostra analisi suggerisce che lo strato di ghiaccio sia probabilmente più sottile di quanto si pensasse, rendendo più plausibile lo scambio di materiale tra roccia e oceano“. “Le molecole organiche che ciò può produrre sono considerate ingredienti importanti per l’emergere della vita,” hanno concluso. Lo studio è stato pubblicato su Nature Astronomy.

