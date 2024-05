Torna LEAF, la divulgazione STEAM made in Frascati

MeteoWeb

Torna LEAF, il progetto “made in Frascati” che porta le STEAM, acronimo per indicare le discipline Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics, nelle piazze di tutta Italia. Il progetto, coordinato dall’Associazione Frascati Scienza, ha infatti vinto nuovamente il finanziamento biennale della Commissione Europea per la realizzazione di tanti eventi di divulgazione scientifica che culmineranno il 27 settembre con la 19a edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2024!

La scienza trova “casa”

Il grande evento dell’ultimo venerdì di settembre sarà inserito nella Settimana della Scienza che prenderà il via, il 21 settembre, con tantissime attività in contemporanea nelle città dei partner e con quartier generale Frascati che come ogni anno tornerà a dipingere di magenta le strade, le scuole, i luoghi di ritrovo e le location storiche della cittadina dei castelli romani. Quest’anno si aggiunge una bella novità, da qualche mese, infatti, l’Associazione ha dato alla divulgazione una “casa”. Grazie a una delibera del Comune di Frascati, Frascati Scienza è risultata idonea per l’assegnazione delle Mura dette del “Valadier”, splendidi spazi composti da 9 sale, in via del Castello, nel cuore della città. Per restare aggiornati sul programma, gli appuntamenti e gli ospiti, basta seguire le pagine social di Frascati Scienza e il sito frascatiscienza.it

I numeri della precedente edizione

Ecco alcuni numeri della scorsa edizione. Nel biennio di progetto che ha coinvolto ben 46 partner e 32 città, tra Padova e Palermo, sono stati realizzati oltre 900 eventi, in presenza di 21 ricercatori “Marie Curie” (assegnatari di un importante finanziamento europeo), 2000 i ricercatori e le ricercatrici attivi per ogni annualità di progetto, circa 12000 gli studenti che hanno partecipato alle attività Reasearchers@Schools, guardando e toccando con mano la ricerca direttamente dai banchi di scuola, 700 gli studenti e le studentesse che hanno fatto con LEAF le loro esperienze di PCTO (i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e un totale di circa 60000 visitatori complessivi alle attività della scorsa edizione.

Il progetto di diffusione di cultura scientifica dell’Associazione Frascati Scienza è nato sul territorio dell’area Tuscolana proprio perché qui insiste il polo scientifico più grande in Europa per numero di enti e di ricercatori coinvolti. Oggi, dopo quasi un ventennio di attività, alla ricerca di prestigio tuscolana si sono aggiunti numerosi partner sia nazionali che internazionali, insieme ai quali l’associazione realizza ogni anno eventi che contano la presenza di migliaia e migliaia tra bambini e bambine, famiglie, curiosi e appassionati.

LEAF è finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01 della Commissione Europea, numero Grant Agreement n°101161615, nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, che ha valutato la proposal sottomessa da Frascati Scienza insieme ai suoi partner con un punteggio eccellente.

