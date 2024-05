Tornado in Texas e Oklahoma: decine tra morti e feriti, scia di distruzione | FOTO

MeteoWeb

Almeno cinque persone, tra cui bambini, sono morte dopo che il maltempo ha generato diversi tornado che hanno aperto un percorso di distruzione attraverso il Texas e l’Oklahoma durante la notte. “Gravi danni, ci sono state vittime, abbiamo ancora operazioni di ricerca e soccorso lì“, ha detto alla stazione televisiva di Dallas WFAA lo sceriffo Ray Sappington sulla situazione a Valley View, nella contea di Cook, circa 88km a nord di Fort Worth. Sappington ha detto che almeno altri due bambini nella contea sono stati segnalati come dispersi a seguito della tempesta, e i soccorritori stanno continuando gli sforzi di ricerca e salvataggio in mezzo alla distruzione, con alberi e linee elettriche abbattuti. Lo sceriffo Sappington ha anche detto che da 60 a 80 persone sono rimaste ferite all’AP Travel Centre tra Valley View e Sanger durante la tempesta.

Vicino alla città di Sanger, un presunto tornado ha ribaltato autotreni e camper, danneggiato case e abbattuto linee elettriche e alberi in tutta l’area, ha detto Dawn Cobb, portavoce della contea di Denton. I Vigili del Fuoco della città di Denton, circa 60km a nord di Forth Worth, hanno pubblicato su X che il personale di emergenza sta rispondendo a “numerose vittime, alcune segnalate intrappolate” in un porto turistico.

Tornado e danni anche in Oklahoma

Oltre i confini del Texas, sono stati segnalati danni anche in tutta la contea di Rogers, in Oklahoma, a seguito di un possibile tornado. Circa 45km a est di Tulsa, la Polizia di Claremore ha detto che la città è stata “chiusa” a causa dei danni causati dalla tempesta, tra cui alberi e linee elettriche abbattuti e strade inaccessibili. Le autorità affermano che i danni sono estesi e che la corrente elettrica verrà interrotta in gran parte della città “per un lungo periodo di tempo”.

Secondo poweroutage.us, circa 90.000 case e aziende in tutto il Missouri sono rimaste senza elettricità questa mattina, 37.000 in Kansas, più di 50.000 in Texas, 100.000 in Arkansas e 24.000 in Oklahoma.

Continua l’allerta meteo

Il pericolo di maltempo in questo fine settimana non è finito negli USA. I meteorologi di AccuWeather affermano che le tempeste oggi avranno la capacità di produrre diversi tornado, alcuni dei quali possono potenzialmente essere tornado a lungo raggio in grado di creare un percorso di danni per 40km o più. “In alcuni dei casi più potenti, le raffiche di vento raggiungeranno o supereranno l’intensità da uragano di categoria 1, ovvero 120km/h, in alcune tempeste fino a lunedì”, ha sottolineato Alex Sosnowski, meteorologo di AccuWeather.

Con l’avanzare dei temporali oggi nelle valli del Midwest, dell’Ohio e del Tennessee, ci sarà un rischio elevato di forti temporali, in particolare nell’Illinois meridionale, nell’Indiana meridionale e nel Kentucky occidentale.

