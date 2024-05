Tornado sorprende Toluca: tanti danni e due vittime in Messico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I residenti di Toluca, in Messico, sono stati sorpresi da un tornado giovedì 23 maggio. Nel suo percorso, il vortice ha abbattuto infrastrutture, alberi e oggetti che si trovavano sulle strade pubbliche. Il crollo di una recinzione a causa del tornado ha provocato la morte di due persone, che camminavano tra le strade di Francisco Villa e Villavicencio, nel quartiere di La Magdalena. Il Governo locale ha confermato che ci sono stati danni materiali, per questo gli organismi di emergenza stanno effettuando visite nelle zone colpite. “Elementi di sicurezza e protezione, Vigili del Fuoco e servizi pubblici, stanno attualmente assistendo a diverse segnalazioni di alberi, recinzioni, pali caduti e tetti danneggiati, nella zona nord del comune”, è stato riferito sui social network.

Il tornado ha abbattuto anche almeno 30 alberi che si trovavano sugli spartitraffico della strada Toluca-Palmillas, in direzione del comune di Atlacomulco e della strada José López Portillo.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano il tornado che solleva i tetti di lamiera delle case o delle attività commerciali, fino ai serbatoi di gas fissi delle case situate in comunità come Tres Caminos, Santa Cruz Atzcapotzaltongo e San Cristóbal Huichochitlán. Allo stesso tempo, per circa mezz’ora, a Toluca si è registrata una pioggia intensa accompagnata da grandine.

Foto















/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.