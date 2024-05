Maestoso tornado travolge il Kansas, scia di distruzione a Westmoreland | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una persona è morta e una ventina di case sono state distrutte quando un tornado ha devastato la piccola città di Westmoreland nel Nord/Est del Kansas (USA): è quanto hanno riportato le autorità locali. I funzionari della contea di Pottawatomie hanno dichiarato che un tornado ha colpito la città martedì sera, danneggiando diverse strutture. I soccorritori sono dispiegati a Westmoreland per valutare i danni e cercare persone che potrebbero essere rimaste ferite.

Un portavoce della contea di Pottawatomie ha confermato la singola vittima in un comunicato stampa. Altre 3 persone sono rimaste ferite, ha detto il portavoce della contea, ma nessuno è in condizioni critiche. Ventidue case nel Nord di Westmoreland sono state distrutte dal tornado, ha detto il portavoce della contea, insieme a circa 3 camper in un campeggio. L’intera città di Westmoreland era senza energia elettrica fino a tarda notte di martedì.

Le tempeste delle scorse ore sono arrivate appena 2 giorni dopo che diversi tornado hanno devastato l’Oklahoma, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 100. Venerdì altri tornado hanno attraversato Nebraska e Iowa, demolendo case e attività commerciali e causando la morte di una persona.

Tornado in Kansas, danni a Westmoreland

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.