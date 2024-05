Tornado USA, scia di distruzione nel sud: almeno 22 morti e decine di feriti

MeteoWeb

Continua a salire il drammatico bilancio dei tornado che hanno colpito il sud degli USA. Almeno 22 persone, tra cui bambini, sono morte dopo che il maltempo ha generato diversi tornado che hanno devastato Texas, Oklahoma, Arkansas e Kentucky dalla notte di sabato 25 maggio. A Valley View, circa 88km a nord di Fort Worth, in Texas, lo sceriffo Ray Sappington ha detto che due bambini, di 2 e 5 anni, sono tra le persone uccise da un tornado nella contea rurale di Cooke la sera del 25 maggio. “È rimasta solo una scia di detriti. La devastazione è piuttosto grave”, ha detto Sappington all’Associated Press.

Tra le vittime in Texas ci sono anche tre membri di una famiglia che sono stati trovati in una casa vicino alla piccola comunità di Valley View. Almeno altri due bambini nella contea di Cooke sono stati segnalati come dispersi a seguito della tempesta e i soccorritori hanno continuato le attività di ricerca e salvataggio in mezzo alla distruzione.

Circa 80 persone sono rimaste ferite all’AP Travel Centre tra Valley View e Sanger la mattina di domenica 26 maggio durante la tempesta. Vicino alla città di Sanger, un presunto tornado ha ribaltato autotreni e camper, danneggiato case e abbattuto linee elettriche e alberi in tutta l’area, ha detto il portavoce della contea di Denton, Dawn Cobb.

Oltre i confini del Texas, le autorità hanno confermato due vittime anche nella contea di Mayes, in Oklahoma. Almeno cinque persone sarebbero morte in Arkansas a causa del maltempo. Una donna di 26 anni è stata trovata morta fuori da una casa distrutta a Olvey, nella contea di Boone, secondo l’Ufficio di gestione delle emergenze della contea. Due persone sono morte nella contea di Benton e altri due corpi sono stati trovati nella contea di Marion. Melody Kwok, direttrice delle comunicazioni della contea, ha detto che molte altre persone sono rimaste ferite.

In Kentucky è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito alle tempeste mortali, tra cui quella che ha devastato la comunità di Charleston, situata nella parte occidentale dello stato.

