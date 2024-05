Tragico incidente all’Air Show dell’Aquila: una persona muore investita da un mezzo pesante

MeteoWeb

Una tragico incidente ha colpito la prima giornata dell’Air Show dell’Aquila, tenuto presso l’Aeroporto dei Parchi di Preturo, una frazione situata a ovest della città. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante in fase di manovra. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:40 e ha scosso profondamente l’evento, portando all’annullamento immediato della manifestazione.

I dettagli dell’incidente all’Aquila

Paolo Dal Pozzo, quarantunenne e copilota dell’elicottero del servizio di emergenza 118, è stato tragicamente ucciso durante un incidente all’aeroporto di Preturo. L’uomo stava attraversando la pista per raggiungere il suo elicottero durante l’assistenza alla manifestazione Air Show, quando è stato colpito da un autocisterna in fase di manovra. La manifestazione, che includeva il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori previsto per le 12, è stata interrotta e gli spettatori sono stati allontanati dalla zona.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire come sia potuto accadere un evento così drammatico in un’area teoricamente sotto stretta sorveglianza e con rigide misure di sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno, che coordinerà le operazioni investigative e stabilirà eventuali responsabilità. Al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate sull’identità della vittima né sull’autista del mezzo coinvolto.

L’area dell’incidente è stata transennata per permettere agli inquirenti di svolgere i rilievi necessari. Gli organizzatori dell’evento hanno espresso profondo cordoglio per quanto accaduto e stanno collaborando attivamente con le autorità per fare luce sull’accaduto.

