Nuove scoperte indicano un ambiente simile alla Terra sull’antico Marte

Un gruppo di ricerca che utilizza lo strumento ChemCam a bordo del rover Curiosity della NASA ha scoperto quantità di manganese superiori al normale nelle rocce del fondale del lago all’interno del cratere Gale su Marte, il che indica che i sedimenti si sono formati in un fiume, nel delta o vicino alla costa di un antico lago. I risultati sono stati pubblicati oggi sul Journal of Geophysical Research: Planets.

Ossido di manganese su Marte

“È difficile che l’ossido di manganese si formi sulla superficie di Marte, quindi non ci aspettavamo di trovarlo in concentrazioni così elevate in un deposito costiero“, ha affermato Patrick Gasda, del gruppo Space Science and Applications del Los Alamos National Laboratory e responsabile autore dello studio. “Sulla Terra, questi tipi di depositi si verificano continuamente a causa dell’alto contenuto di ossigeno nella nostra atmosfera prodotto dalla vita fotosintetica e dai microbi che aiutano a catalizzare le reazioni di ossidazione del manganese. Su Marte non abbiamo prove dell’esistenza di vita e il meccanismo per produrre ossigeno nell’antica atmosfera di Marte non è chiaro, quindi il modo in cui l’ossido di manganese si è formato e concentrato qui è davvero sconcertante. Questi risultati indicano processi più ampi che si verificano nell’atmosfera marziana o nelle acque superficiali e mostrano che è necessario fare più lavoro per comprendere l’ossidazione su Marte”, ha aggiunto Gasda.

Sabbie, limi e fanghi nel cratere Gale

ChemCam, sviluppata a Los Alamos e CNES (l’agenzia spaziale francese), utilizza un laser per formare un plasma sulla superficie di una roccia e raccoglie quella luce per quantificare la composizione elementare nelle rocce.

Le rocce sedimentarie esplorate dal rover sono un mix di sabbie, limi e fanghi. Le rocce sabbiose sono più porose e le acque sotterranee possono passare più facilmente attraverso la sabbia rispetto ai fanghi che costituiscono la maggior parte delle rocce del fondale del lago nel cratere Gale. Il gruppo di ricerca ha esaminato come il manganese avrebbe potuto arricchirsi in queste sabbie – ad esempio, mediante percolazione delle acque sotterranee attraverso le sabbie sulla riva di un lago o alla foce di un delta – e quale ossidante potrebbe essere responsabile della precipitazione del manganese nelle sabbie. rocce.

Sulla Terra il manganese si arricchisce grazie all’ossigeno presente nell’atmosfera e questo processo è spesso accelerato dalla presenza di microbi. I microbi sulla Terra possono utilizzare i numerosi stati di ossidazione del manganese come energia per il metabolismo; se la vita fosse stata presente sull’antico Marte, la maggiore quantità di manganese in queste rocce lungo la riva del lago sarebbe stata un’utile fonte di energia per la vita.

“L’ambiente del lago Gale, come rivelato da queste antiche rocce, ci offre una finestra su un ambiente abitabile che sembra sorprendentemente simile ai luoghi sulla Terra oggi”, ha affermato Nina Lanza, ricercatrice principale dello strumento ChemCam. “I minerali di manganese sono comuni nelle acque poco profonde e ossiche che si trovano sulle rive dei laghi sulla Terra, ed è straordinario trovare caratteristiche così riconoscibili sull’antico Marte.”

