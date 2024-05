Tumori, oggi a Roma la 25ª Race for the cure, alle 10 il via

MeteoWeb

Tutto pronto per la 25ª edizione della Race for the cure a Roma, la manifestazione sportiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Il via alle 10 davanti la Bocca della Verità. Si prevede il record di partecipanti: gli organizzatori ipotizzano 100mila iscritti. “Oggi è una giornata di grande festa per noi. Siamo super orgogliosi e felici – ha dichiarato all’Adnkronos Salute Riccardo Masetti, senologo e presidente Fondazione Komen che organizza l’evento – siamo onorati di festeggiare i 25 anni della Race con il presidente Mattarella e la sua presenza testimonia che il lavoro fatto è stato significativo. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare malgrado i progressi e la ricerca contro il tumore al seno, ancora nel mondo 600mila donne perdono la vita per questo cancro. Sono numeri che non ci possono fare stare seduti ma devono fare unire le forze”.

Prima della partenza ci sarà l’arrivo dei paracadutisti che atterreranno davanti il palco presidenziale e consegneranno le bandiere della Race for the cure, italiana e dell’Esercito al presidente Sergio Mattarella.

