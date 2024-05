Turismo, agenzia di viaggi in Francia: “Calabria regione da sogno”

MeteoWeb

Oltre 400 ebrei hanno festeggiato l’importante ricorrenza della Pasqua ebraica a Squillace, nota località della costa ionica catanzarese, in Calabria. L’evento è stato ampiamente pubblicizzato nei mesi scorsi sul sito della stessa agenzia promotrice, tra le più quotate in Francia per il turismo degli ebrei. La comunità francese è tra le più importanti in Europa ed è composta da oltre 700mila aderenti. La folta colonia di turisti francesi ha letteralmente ‘invaso’ i lidi del catanzarese, arrivando a erigere all’interno del complesso alberghiero una sinagoga. Oltre a servizi per famiglie, attività sportive e di svago, il sito dell’agenzia segnala la presenza di rabbini di fama internazionale come il rabbino Rothenberg e il rabbino Gobert.

Nelle pubblicità on line dell’evento, segnalato su Facebook dal giornalista Klaus Davi, una descrizione che fa onore alla regione del Sud Italia: “sul mare, tra palme e bouganville… La località balneare bagnata dal Mar Ionio, è un’oasi esotica dalla storia millenaria. La zona circostante è costellata di spiagge e borghi antichi. Una meta ideale se in vacanza cerchi relax, divertimento, spettacoli o un tramonto calabrese”.

Per il giornalista, responsabile del progetto 100 Giudecche di Calabria promosso in collaborazione con Calabria Film Commission: “la Calabria è indicata come meta eccellente per il turismo ebraico accanto a Francia, Spagna, Dubai. È solo una conferma di quanto avevo ampiamente previsto. Dopo la trasmissione di France 2 À l’origine in cui il grande Rabbino di Francia Haïm Korsia celebrava Reggio Calabria come culla della stampa ebraica ci si aspetta una seconda ondata. Fra le tante attività di Film Commission, la nostra è una di quelle che sta ottenendo i risultati migliori per la regione sia in termini di reputazione che di immagine. Per questo ringrazio – conclude Davi – il presidente Roberto Occhiuto per aver creduto in questo percorso”.

