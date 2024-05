UFO, Elon Musk: “ecco perché non esistono gli alieni, lo provano i satelliti Starlink”

MeteoWeb

Secondo Elon Musk gli alieni hanno mai visitato la Terra. Il CEO e fondatore di SpaceX ha partecipato a un panel intitolato “How to save the human race and other light topics” alla conferenza globale del Milken Institute, tenutasi a Los Angeles il 7 maggio. Durante la conversazione, il presidente dell’istituto Michael Milken, ha esordito chiedendo a Musk cosa pensa del noto monologo di apertura di molte serie di “Star Trek”, in cui si afferma che la missione dell’astronave Enterprise è quella di “cercare nuove forme di vita e nuove civiltà“. Musk ha risposto: “Sì, questa è l’idea“.

Musk ha poi proseguito affermando che se inviassimo sonde nell’universo, potremmo trovare “resti di civiltà aliene morte da tempo“. Poi si è lanciato in una spiegazione sul perché non ritiene che gli alieni abbiano mai visitato il nostro pianeta.

Elon Musk: “ecco perché gli alieni non hanno visitato la Terra”

Musk ha dichiarato che gli viene spesso chiesto se crede che gli alieni siano tra noi qui sulla Terra, confermando quanto sia diffusa questa convinzione. “Per qualche ragione, molte delle stesse persone che pensano che ci siano alieni tra noi non pensano che siamo andati sulla Luna, così, dico: ‘Pensaci un secondo’,” ha detto Musk ridendo.

Musk ha spiegato perché non crede che gli alieni abbiano visitato il nostro pianeta, affermando che, anche con le migliaia di veicoli a banda larga che SpaceX opera nell’orbita terrestre bassa, non ha mai visto alcuna prova convincente di vita extraterrestre o di qualsiasi potenziale velivolo gestito da intelligenze non umane.

“Non ho visto alcuna prova della presenza di alieni,” ha detto Musk. “E SpaceX, con la costellazione Starlink , ha circa 6.000 satelliti, e nemmeno una volta abbiamo dovuto effettuare manovre attorno a un UFO. Mai. Quindi, okay, non vedo alcuna traccia di alieni“.

Come molte persone, Musk ha affermato però di essere aperto nel considerare la possibilità di visite aliene, se effettivamente esiste qualche prova convincente. “Se qualcuno ha prove della presenza di alieni, che sia solo una macchia indefinita, allora mi piacerebbe vederla, mi piacerebbe sentirne parlare – ha detto Musk – ma non credo che ci sia“.

“La civiltà umana come una piccola candela in una vasta oscurità”

Il CEO di SpaceX ha poi sottolineato quanto sia preoccupante per il futuro dell’umanità la mancanza di prove dell’esistenza di civiltà aliene, ritenendo che, anche se un’antica civiltà fosse riuscita a durare un milione di anni, avrebbe dovuto essere facilmente in grado di esplorare e colonizzare l’intero Galassia della Via Lattea. “Quindi non l’hanno fatto, quindi perché no?” chiese Musk. “Penso che la risposta potrebbe essere, probabilmente, che quella civiltà è precaria e rara, e che dovremmo davvero pensare alla civiltà umana come a una piccola candela in una vasta oscurità. Dovremmo fare tutto il possibile per garantire che quella la candela non si spenga“.

Le manovre dei satelliti Starlink

Nonostante non abbiano mai dovuto spostarsi per evitare UFO, i satelliti Starlink effettuano regolarmente manovre di evitamento per schivare detriti o altri veicoli spaziali. Tra il 1° giugno 2023 e il 30 novembre 2023, i satelliti Starlink hanno eseguito 24.410 manovre per evitare le collisioni, equivalenti a 6 manovre per veicolo spaziale, secondo i dati raccolti da SpaceX riportati alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti.

