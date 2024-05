Un coronavirus mortale è riemerso in Arabia Saudita, uccidendo almeno un paziente

MeteoWeb

Mercoledì 8 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato l’epidemia di aprile di un coronavirus simile al SARS-CoV-2, che causa il COVID-19. Quattro nuove infezioni da coronavirus noto come sindrome respiratoria del Medio Oriente ( MERS-CoV ) sono state segnalate in Arabia Saudita, secondo le autorità sanitarie di quel paese e sono parte di un ceppo mortale. Almeno uno di questi casi ha provocato la morte.

Un nuovo coronavirus mortale

Poiché almeno due delle infezioni da MERS-CoV hanno coinvolto la trasmissione da uomo a uomo, alcuni ricercatori temono che l’epidemia possa causare una nuova pandemia. Nonostante questi timori, l’OMS valuta ancora che il rischio complessivo rappresentato dalla MERS sia “moderato” sia a livello regionale che globale. Ciò è in parte dovuto al fatto che tre dei quattro casi confermati erano tutti limitati a un singolo ospedale nella capitale dell’Arabia Saudita Riyadh. L’ultimo contagio è avvenuto nella città di Taif e ha coinvolto un paziente che aveva avuto contatti con i cammelli. Non si ritiene che l’infezione sia direttamente collegata alle altre tre.

“I tre casi sono epidemiologicamente collegati all’esposizione in una struttura sanitaria di Riad, anche se sono in corso indagini per verificarlo e comprendere la via di trasmissione“, ha affermato l’OMS.

Nell’unico caso che è diventato mortale, l’OMS riferisce che il paziente affetto da coronavirus mortale era un insegnante di scuola maschio di 56 anni che ha riportato tosse, naso che cola, febbre e dolori muscolari il 29 marzo. È stato ricoverato al pronto soccorso di un ospedale di Riyadh il 4 aprile e due giorni dopo è stato trasferito in isolamento nel reparto di terapia intensiva e intubato. Aveva condizioni di salute preesistenti che potrebbero aver contribuito alla sua morte, tra cui ipertensione e insufficienza renale cronica che richiedevano emodialisi. Non è chiaro come sia stato inizialmente esposto al MERS-CoV.

La MERS è venuta alla luce per la prima volta nel 2012 e da allora è stata responsabile di circa 940 decessi su 2.500 casi, con un tasso di mortalità piuttosto elevato del 36%. Al momento non esiste un vaccino per questo virus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.