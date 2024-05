Un microsensore impiantato in vasi sanguigni monitorerà il cuore

MeteoWeb

Un microsensore innovativo, impiantabile nei vasi sanguigni periferici attraverso un semplice catetere, promette di rivoluzionare il monitoraggio della salute cardiovascolare, consentendo di individuare rapidamente segnali anomali e fornire trattamenti personalizzati. Il progetto IV-Lab, coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera (Pisa) e finanziato con oltre 4 milioni di euro dallo European Innovation Council, è partito ufficialmente oggi. L’Italia è coinvolta tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Istituto di Fisiologia Clinica di Roma e l’Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo di Parma.

Il microsensore innovativo che monitorerà i vasi sanguigni

Il team di ricercatori, guidato da Virgilio Mattoli, svilupperà un prototipo del dispositivo, le cui dimensioni saranno pari a 1-2 centimetri di lunghezza e 4 millimetri di diametro, incorporando più sensori grazie a tecniche di fabbricazione avanzate. L’innovazione principale riguarda la capacità di monitorare contemporaneamente diversi parametri, come la deformazione dei vasi, la pressione sanguigna e la concentrazione di glucosio. Una volta impiantato, il sensore sarà connesso in modalità wireless a un sistema esterno di raccolta dati o a uno smartphone.

“Questo dispositivo avrà un impatto significativo nel campo delle malattie cardiovascolari“, afferma Mattoli. “Potrebbe essere fondamentale per evitare l’ospedalizzazione e ridurre la mortalità in pazienti affetti da patologie come lo scompenso cardiaco o la restenosi coronarica, il processo di ri-occlusione del tratto di arteria coronaria liberato con l’angioplastica.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.