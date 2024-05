Un terzo dei nuovi farmaci autorizzati è per combattere il cancro

MeteoWeb

La ricerca farmacologica contro i tumori sta vivendo un momento di grande fervore, con oltre una nuova molecola su tre autorizzata dedicata proprio a queste patologie. Questo trend positivo riflette gli enormi progressi compiuti nell’ambito della farmacologia oncologica, resi possibili grazie all’avanzamento delle tecniche di manipolazione genetica e cellulare.

“L’avanzamento delle tecniche di manipolazione genetica e cellulare ha aperto nuove frontiere nella ricerca farmacologica, soprattutto in quella oncologica che è la più attiva e produttiva“, afferma Giuseppe Cirino, presidente della Società Italiana di Farmacologia (SIF).

La ricerca sui farmaci contro il cancro

La ricerca si sta concentrando sempre più su terapie mirate, che agiscono su bersagli molecolari specifici. Grazie alla migliore comprensione della farmacocinetica e della farmacodinamica, i farmacologi sono in grado di personalizzare e studiare con precisione i trattamenti, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. Inoltre, si sta sperimentando l’uso di terapie combinate, che migliorano l’efficacia del trattamento e superano la resistenza delle cellule tumorali.

“In futuro sarà importante effettuare analisi genomiche complete del tumore al fine di individuare specifici bersagli molecolari nel singolo paziente“, aggiunge Cirino. Questo permetterà una migliore personalizzazione della terapia, indipendentemente dalla sede di sviluppo e crescita del tumore.

La collaborazione tra diverse figure professionali diventa cruciale in questo contesto. I Molecular Tumor Board, composti da farmacologi, oncologi, anatomopatologi e biologi, devono lavorare a stretto contatto per interpretare l’esito delle analisi genomiche e scegliere la terapia migliore per ciascun paziente.

“È fondamentale che soprattutto il paziente oncologico sia un ‘paziente esperto‘”, sottolinea Cirino. Coinvolgere attivamente il paziente nel processo di ricerca, sperimentazione e sviluppo di nuovi farmaci per il cancro è essenziale per garantire un trattamento personalizzato e una migliore qualità della vita.

Secondo i dati del Rapporto Horizon Scanning di Aifa, nel corso del 2022 sono stati autorizzati in Europa 89 nuovi medicinali, di cui una significativa parte destinata al trattamento del cancro. Questo dimostra l’importanza e l’urgenza di continuare gli sforzi nella ricerca e nello sviluppo di farmaci antitumorali sempre più efficaci e sicuri.

