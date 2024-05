Una “Pepita d’Oro” contro l’osteoporosi

MeteoWeb

In un’epoca in cui le malattie degenerative rappresentano una sfida crescente per la medicina moderna, una recente scoperta potrebbe segnare una svolta epocale nel trattamento dell’osteoporosi. Un team di ricercatori dell’Università di Birmingham, guidato dalla professoressa Helen McGrettick, ha identificato una piccola proteina, chiamata Pepitem, che potrebbe rivoluzionare le terapie contro questa patologia. Questo peptide endogeno ha dimostrato, in studi preclinici su animali, di avere la capacità di arrestare il riassorbimento osseo e promuovere la formazione di nuovo tessuto osseo sano, offrendo nuove speranze per milioni di persone affette da osteoporosi.

La scoperta di Pepitem

La proteina Pepitem è stata scoperta attraverso studi approfonditi sul metabolismo osseo e sui meccanismi cellulari che regolano la formazione e il riassorbimento dell’osso. Gli scienziati hanno osservato che questo peptide, naturalmente prodotto dal corpo, svolge una duplice funzione cruciale per la salute delle ossa. Da un lato, Pepitem inibisce i processi che portano alla perdita ossea, dall’altro stimola la formazione di nuovo osso sano. Queste caratteristiche rendono Pepitem una vera e propria ‘pepita d’oro’ per la medicina rigenerativa.

Lo studio

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Reports Medicine e descrive dettagliatamente gli esperimenti condotti sui topi. Nei modelli animali con osteoporosi indotta, l’iniezione di Pepitem ha portato a un significativo aumento della massa ossea e della qualità del tessuto osseo formato. I risultati ottenuti indicano che Pepitem agisce stimolando le cellule osteoblastiche, responsabili della formazione ossea, e riducendo l’attività delle cellule osteoclastiche, che sono invece coinvolte nel riassorbimento osseo.

La scoperta di Pepitem potrebbe avere enormi implicazioni cliniche. L’osteoporosi è una malattia caratterizzata dalla riduzione della densità ossea e dall’aumento del rischio di fratture, che colpisce principalmente le persone anziane e in particolare le donne post-menopausa. Attualmente, le terapie disponibili si concentrano principalmente sul rallentare il riassorbimento osseo, ma non sono in grado di stimolare efficacemente la formazione di nuovo osso. Pepitem, invece, potrebbe offrire un approccio terapeutico più completo e naturale, sfruttando i meccanismi endogeni del corpo per ripristinare la salute ossea.

