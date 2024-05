Università di Padova nell’associazione per la ricerca spaziale USRA

MeteoWeb

Prima in Italia, l’Università di Padova è entrata a far parte di USRA, l’associazione Universitaria per la Ricerca Spaziale. USRA è un’organizzazione senza scopo di lucro di elevato prestigio internazionale, basata negli Stati Uniti e fondata nel 1969 per promuovere la scienza, la tecnologia e l’ingegneria spaziale e aeronautica; coordina diversi istituti di ricerca e strutture scientifiche d’avanguardia, favorendo la cooperazione scientifica e tecnologica tra i suoi membri tramite la gestione di programmi di ricerca d’eccellenza e la promozione di programmi di formazione nel campo delle scienze spaziali.

In occasione dell’Annual Meeting del proprio Council of Institutions, tenutosi lo scorso 22 marzo, USRA ha ufficialmente ammesso tra i suoi membri l’Università di Padova, accogliendo positivamente la candidatura presentata dall’Ateneo nei mesi precedenti. Ad oggi, USRA conta tra i suoi membri 120 università, rappresentative della ricerca di eccellenza in ambito space-science, da quattro continenti, di cui 8 finora dall’Europa.

