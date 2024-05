Gli USA imporranno dazi del 100% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi

MeteoWeb

L’amministrazione Biden prevede di aumentare le tariffe sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi dal 25% al 100%, intensificando gli sforzi in vista delle elezioni statunitensi per proteggere l’industria americana. L’amministrazione dovrebbe annunciare la mossa e altre tariffe sulle importazioni di energia pulita martedì, secondo fonti che hanno familiarità con la situazione.

Il forte aumento dei dazi arriva in mezzo alla crescente preoccupazione che la Cina possa inondare il mercato statunitense di veicoli elettrici a basso costo, minacciando l’industria automobilistica americana. Il Presidente Joe Biden ha intrapreso diverse azioni negli ultimi mesi per convincere i membri del sindacato negli stati in bilico che proteggerà i posti di lavoro.

L’amministrazione Biden ha rivisto per tre anni i dazi che l’allora Presidente Donald Trump ha imposto sulle importazioni dalla Cina nell’ambito della guerra commerciale da lui lanciata nel 2018. Le nuove tariffe per i veicoli elettrici saranno annunciate insieme alla conclusione della revisione, guidata dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti.

Durante una visita il mese scorso in Pennsylvania – uno stato in bilico nelle elezioni di novembre – Biden ha detto che voleva che l’agenzia triplicasse le tariffe sull’acciaio e l’alluminio cinesi. L’USTR ha anche recentemente aperto un’indagine sulle pratiche sleali nell’industria cantieristica cinese a seguito di una petizione del sindacato United Steelworkers.

Ma la decisione di aumentare le tariffe sui veicoli elettrici arriva mentre l’amministrazione è particolarmente preoccupata per il fatto che la Cina sia molto avanti nel settore industriale verde, compresa la produzione di pannelli solari.

“L’amministrazione Biden sta cercando di anticipare i tempi e garantire che l’industria automobilistica statunitense non subisca lo stesso destino dell’industria solare statunitense, che è stata praticamente decimata dalle importazioni cinesi sleali“, ha affermato Wendy Cutler, ex funzionario commerciale e vicepresidente dell’Asia Society Policy Institute.

L’amministrazione Biden ha versato miliardi di dollari in sussidi per la produzione di veicoli elettrici e batterie negli Stati Uniti, uno sforzo per stimolare gli investimenti in un settore nazionale di tecnologie pulite come parte di una strategia per reindustrializzare la rust-belt, ridurre le emissioni di carbonio e rompere la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi.

