Gli USA ritengono che la Russia abbia lanciato un’arma spaziale in orbita bassa

Gli Stati Uniti ritengono che la scorsa settimana la Russia probabilmente ha lanciato un’arma spaziale in grado di attaccare un satellite del Governo americano in orbita nelle vicinanze, ha riferito oggi all’ONU l’ambasciatore americano Robert Wood. Non è la prima volta che la Russia lancia un’arma spaziale progettata per inabilitare o distruggere i satelliti. L’ultima volta che lo ha fatto è stato nel 2022, ha detto Wood, che funge da rappresentante alternativo degli Stati Uniti per gli affari politici speciali presso le Nazioni Unite.

Il lancio arriva in un momento in cui gli Stati Uniti e i loro alleati sono sempre più preoccupati per gli sforzi della Russia di sviluppare un’arma spaziale nucleare in grado di distruggere i satelliti commerciali e governativi.

“Il 16 maggio, la Russia ha lanciato un satellite nell’orbita terrestre bassa che gli Stati Uniti valutano come un’arma spaziale presumibilmente in grado di attaccare altri satelliti nell’orbita terrestre bassa. La Russia ha schierato questa nuova arma spaziale nella stessa orbita di un satellite del Governo statunitense”, ha detto Wood in un intervento prima del voto su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite redatta dalla Russia sulla sicurezza dello spazio. Wood ha aggiunto che il lancio del 16 maggio “segue i precedenti lanci di satelliti russi probabilmente di sistemi spaziali verso l’orbita terrestre bassa nel 2019 e nel 2022”.

L’ambasciatore ha definito il lancio “preoccupante” e ha affermato che mina le affermazioni della Russia di ricercare la sicurezza nello spazio.

Un funzionario statunitense ha detto separatamente alla CNN che gli Stati Uniti aspettavano il lancio da diverse settimane, e il North American Aerospace Defense Command e il Northern Command degli Stati Uniti lo hanno seguito mentre è avvenuto, secondo un funzionario della Difesa.

La Russia ha emesso almeno 2 NOTAM – Avvisi agli aviatori – entrati in vigore il 16 maggio indicando un possibile lancio nello spazio. Uno era per il lancio stesso e l’altro era per il rientro di un vettore spaziale russo al largo della costa della Bassa California, in Messico. “La buona notizia è che il NOTAM è il modo responsabile e normale con cui le nazioni sostengono attività aeree e marittime sicure”, ha affermato il funzionario della Difesa.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno lavorato per dissuadere la Russia dallo sviluppo di un’arma spaziale nucleare, aveva precedentemente riportato la CNN. Se dispiegata, un’arma del genere potrebbe distruggere i satelliti, creando un’enorme ondata di energia quando viene fatta esplodere, paralizzando potenzialmente una vasta fascia di satelliti commerciali e governativi da cui dipende il mondo sottostante per parlare al cellulare e navigare in Internet.

Ad aprile, gli Stati Uniti e il Giappone hanno presentato congiuntamente una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che invitava gli stati membri delle Nazioni Unite a non sviluppare armi nucleari spaziali, ma la Russia ha posto il veto contro di essa, qualcosa che gli Stati Uniti hanno visto come un segno che stanno effettivamente perseguendo un’arma nucleare spaziale.

“Come abbiamo notato in precedenza, gli Stati Uniti ritengono che la Russia stia sviluppando un nuovo satellite che trasporta un ordigno nucleare”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in una dichiarazione il 24 aprile. “Abbiamo sentito il Presidente Putin dire pubblicamente che la Russia non ha intenzione di dispiegare armi nucleari nello spazio. Se così fosse, la Russia non avrebbe posto il veto su questa risoluzione”.

La Russia ha presentato una propria risoluzione rivale all’inizio di questo mese, chiedendo il divieto “per sempre” del posizionamento di armi nel nostro spazio. Ma gli Stati Uniti hanno posto il veto perché “non raggiunge il semplice compito che ci eravamo prefissati diversi mesi fa: riaffermare gli obblighi fondamentali del Trattato sullo spazio extra-atmosferico ed evitare una corsa agli armamenti nucleari nello spazio”, ha detto Wood.

L’ambasciatore degli Stati Uniti ha criticato in particolare la richiesta della risoluzione di un meccanismo vincolante per vietare qualsiasi arma spaziale, affermando che tale divieto “non può essere verificato” e che la risoluzione è un tentativo da parte della Russia “di distrarre l’attenzione globale dal suo sviluppo di un nuovo satellite che trasporta un ordigno nucleare”.

