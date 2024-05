Venti da uragano in Cina, ingenti danni a Yibin | VIDEO

MeteoWeb

Yibin, città di 4,5 milioni di abitanti situata nella provincia del Sichuan, in Cina, è stata colpita ieri da raffiche di vento che hanno raggiunto velocità tra i 130 e i 150 km/h. Questi venti, di intensità paragonabile a quella di un uragano, hanno provocato ingenti danni in tutta la città. Edifici danneggiati e alberi sradicati sono solo alcune delle conseguenze di questo evento meteo estremo. Le autorità locali sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza le aree più colpite e per fornire assistenza ai cittadini coinvolti. Fortunatamente, non si registrano vittime, ma i danni materiali sono considerevoli.

