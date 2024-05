Violento bird strike per volo ITA Milano-Catania: atterraggio d’emergenza

MeteoWeb

Grande paura questa mattina sul volo Ita Airways AZ1713 Milano-Catania per un bird strike poco dopo il decollo, appena superata Lodi, nella bassa Lombardia. Il volo è decollato da Linate alle 12:21 e dopo circa dieci minuti ha rimediato il brusco impatto con uno stormo di uccelli. A quel punto, il comandante ha informato i passeggeri che sarebbero dovuti rientrare a Milano dov’è riuscito ad atterrare in emergenza senza gravi conseguenze alle 12:40.

Grande spavento a bordo per i tanti passeggeri, in gran parte siciliani. Sono stati riprogrammati con un nuovo volo in partenza sempre da Linate verso la città etnea nel primo pomeriggio.

