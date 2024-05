Incredibile su un volo Parigi-Messico: l’aereo raggiunge il Canada e torna indietro. Ecco cosa è successo

MeteoWeb

Il viaggio è stato un po’ lungo per i 260 passeggeri di un Airbus A350-900 di Air France partito da Parigi e diretto in Messico. Quando l’aereo aveva attraversato buona parte del Nord Atlantico e, dopo 4,5 ore di volo, si trovava al largo delle coste del Canada a quasi 12.000 metri di quota, un “incidente tecnico” ha costretto l’equipaggio a tornare indietro, in direzione Parigi, per un viaggio che alla fine è durato 9 ore e 40 minuti rispetto alle 11 ore previste per arrivare in Messico. È successo lo scorso mercoledì 8 maggio. Il volo era operato da un Airbus A350-900 (immatricolazione F-HUVC) con 260 passeggeri a bordo, 3 piloti e 10 membri dell’equipaggio commerciale.

Interrogata da BFM Business, Air France ha spiegato che questa decisione è stata presa “a titolo precauzionale e conformemente alle procedure, a seguito di un problema tecnico” che non è stato specificato. L’operatore ha aggiunto che era impossibile riparare in Messico, da qui la scelta di tornare alla base di Roissy Charles-de-Gaulle.

Passeggeri assistiti a Parigi

“L’aereo è atterrato in sicurezza all’1:50 ora locale del 9 maggio”, continua la compagnia. “Poiché il volo è stato cancellato, il team di Air France presente a Parigi Charles de Gaulle ha accolto i passeggeri per assisterli, trovare loro un alloggio e una soluzione per trasferirli su un altro volo il più presto possibile“, ha spiegato Air France, che si è detto rammaricata “del disagio legato a questa situazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.