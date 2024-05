World Password Day, quali sono le più usate in Italia e come sceglierne una sicura

MeteoWeb

Oggi, 2 maggio, si celebra il World Password Day, istituito nel 2013 da Intel Security per promuovere la consapevolezza sulla sicurezza online. È un momento fondamentale per riflettere sull’importanza di proteggere le nostre informazioni digitali.

Le password più utilizzate nel mondo

Come ogni anno, NordPass ha stilato la classifica delle password più utilizzate nel mondo. Sorprendentemente, la prima posizione è ancora occupata da “123457”, seguita da “admin” e “12345678”. Queste password, sottolinea NordPass, possono essere facilmente decifrate in meno di un secondo.

Quali sono le password più usate in Italia

Nella classifica nazionale, “admin” ha superato “123456”, collocandosi al primo posto. Seguono “password”, “Password”, e “12345678”. È interessante notare la presenza di “qwerty” e “password99” nella top ten. Queste password, sebbene comuni, sono estremamente vulnerabili.

Nonostante qualche piccola variazione, le password più comuni rimangono pressoché le stesse nel corso degli anni. Ciò è principalmente dovuto alla tendenza delle persone a scegliere password semplici, spesso basate su informazioni personali facilmente accessibili.

Come scegliere la password

Come possiamo proteggerci? È fondamentale evitare password semplici, come il nome del nostro animale domestico o la data di nascita. È altrettanto importante non riutilizzare la stessa password per diversi account, poiché ciò metterebbe a rischio la nostra sicurezza. Le password dovrebbero essere complesse, includendo lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.

In questo, i browser come Chrome o Safari possono esserci d’aiuto suggerendo password complesse e memorizzandole automaticamente. L’autenticazione a due fattori è un altro strumento prezioso, richiedendo un codice aggiuntivo oltre alla password per accedere agli account. Questo codice può essere ottenuto da un’app come Authenticator o tramite SMS.

Infine, l’uso di password manager è fortemente consigliato. Questi software permettono di archiviare in modo sicuro le password e di compilare automaticamente i campi quando necessario.

Il World Password Day è un promemoria importante per aggiornare le nostre abitudini e proteggere la nostra sicurezza online. Scegliere password sicure è un passo fondamentale per difenderci dalle minacce digitali.

