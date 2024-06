Il 10 giugno 2003 il lancio del rover Spirit della NASA

MeteoWeb

Il 10 giugno 2003 la NASA ha lanciato con successo la sonda Spirit (Mars Exploration Rover A o MER-2) verso Marte, inaugurando una delle missioni più ambiziose e significative nell’esplorazione del Pianeta Rosso. Lo scopo principale di questa missione era raccogliere dati scientifici per stabilire se la vita sia mai esistita su Marte, caratterizzare il suo clima e la sua geologia, e preparare il terreno per future esplorazioni umane.

Obiettivi scientifici della missione

La missione del rover Spirit prevedeva 7 obiettivi scientifici principali:

Cercare e analizzare rocce e suoli che possano fornire indizi sull’attività passata dell’acqua;

Determinare la distribuzione e la composizione di minerali, rocce e suoli attorno ai siti di atterraggio;

Identificare i processi geologici che hanno modellato il terreno locale e influenzato la chimica;

Eseguire la “verifica a terra” delle osservazioni di superficie effettuate dagli strumenti orbitali marziani;

Cercare minerali contenenti ferro e quantificare le quantità relative di specifici tipi di minerali contenenti acqua o formati in presenza di acqua;

Caratterizzare la mineralogia e le texture di rocce e suoli e determinare i processi che le hanno create;

Cercare indizi geologici sulle condizioni ambientali esistenti quando l’acqua liquida era presente e valutare se tali ambienti fossero favorevoli alla vita;

Caratteristiche tecniche del rover Spirit

Il rover Spirit era progettato per affrontare le sfide del terreno marziano con una serie di strumenti e componenti avanzati. Il rover, montato su 6 ruote con un sistema di sospensione rocker-bogie, era capace di muoversi a una velocità massima di circa 3,75 cm al secondo. Ogni ruota era dotata di un proprio motore, e le quattro ruote anteriori e posteriori erano sterzabili indipendentemente.

Il rover era equipaggiato con un’ampia gamma di strumenti scientifici e di navigazione, tra cui la Panoramic Camera (Pancam), il Miniature Thermal Emission Spectrometer (Mini-TES), l’Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), il Mossbauer Spectrometer (MB), il Microscopic Imager (MI) e il Rock Abrasion Tool (RAT). Questi strumenti, noti collettivamente come il pacchetto scientifico Athena, erano progettati per analizzare dettagliatamente la composizione e le caratteristiche del terreno marziano.

L’energia necessaria per il funzionamento del rover era fornita da pannelli solari, capaci di generare fino a 140 watt di potenza in condizioni di pieno Sole. Le comunicazioni con la Terra avvenivano tramite un’antenna direzionale ad alto guadagno e un’antenna omnidirezionale a basso guadagno in banda X, oltre a un’antenna UHF per le comunicazioni con le sonde orbitanti.

Profilo della missione

Il lancio del rover Spirit è avvenuto il 10 giugno 2003 alle 17:58 UTC, utilizzando un razzo Delta II 7925. Dopo l’inserimento in un’orbita di parcheggio terrestre circolare, la sonda è stata inserita su una traiettoria verso Marte. La fase di crociera verso Marte si è conclusa il 20 novembre 2003, 45 giorni prima dell’ingresso nell’atmosfera marziana. L’ingresso nell’atmosfera marziana è avvenuta il 4 gennaio 2004, con la sonda che viaggiava a una velocità di 19.300 km/h.

Durante l’ingresso in atmosfera, lo scudo termico ha rallentato la sonda a circa 1.600 km/h, dopodiché è stato dispiegato un paracadute che ha ulteriormente ridotto la velocità a circa 300 km/h. Poco prima dell’impatto, a circa 100 metri di altitudine, i retrorazzi hanno rallentato ulteriormente la discesa e gli airbag si sono gonfiati per attutire l’impatto. La sonda ha toccato il suolo marziano nel cratere Gusev il 4 gennaio 2004 alle 04:35 UTC, trasmettendo le prime immagini della superficie marziana dopo circa 3 ore dall’atterraggio.

Il cratere Gusev è stato scelto come sito di atterraggio per la sua apparente somiglianza con un antico letto di lago, potenzialmente contenente depositi sedimentari formatisi in un ambiente sottomarino. Nei primi giorni dopo l’atterraggio, il rover ha completato la fase di dispiegamento, che ha incluso l’apertura del mast Pancam, l’attivazione dell’antenna ad alto guadagno e la scelta del percorso di uscita dalla piattaforma di atterraggio.

Risultati della missione

Il rover Spirit ha esplorato il cratere Gusev per oltre 6 anni, inviando immagini e dati scientifici di inestimabile valore. Durante la missione, il rover ha percorso un totale di 7,73 km. Tuttavia, il 23 aprile 2009, il rover è rimasto intrappolato in una sacca di sabbia, limitando gravemente la sua mobilità. Nonostante i numerosi tentativi di liberarlo, il rover non è riuscito a orientare i pannelli solari in modo da produrre abbastanza energia per sopravvivere all’inverno marziano. L’ultima trasmissione dal rover Spirit è stata ricevuta il 22 marzo 2010.

La missione Spirit ha fornito preziosi dati scientifici, contribuendo significativamente alla nostra comprensione di Marte e preparando il terreno per future esplorazioni umane.

