Il 16 giugno 1963 Valentina Tereskova diventava la prima donna a raggiungere lo Spazio

Il 16 giugno 1963 Valentina Tereskova, giovane ingegnere e paracadutista sovietica, diventava la prima donna a volare nello Spazio a bordo della navicella Vostok 6.

Tereskova, nata il 6 marzo 1937 nel villaggio di Bolshoye Maslennikovo, nella regione di Yaroslavl, Russia, proveniva da una famiglia modesta, e lavorava come operaia in una fabbrica tessile prima di entrare a far parte del programma spaziale sovietico. La sua esperienza come paracadutista amatoriale le ha conferito le competenze necessarie per essere selezionata tra più di 400 candidate.

Il volo spaziale di Tereskova è durato 2 giorni, 22 ore e 50 minuti, durante i quali la Vostok 6 ha completato 48 orbite attorno alla Terra. Durante la missione, Valentina ha condotto vari esperimenti scientifici, ha racconto dati sulle reazioni del corpo umano all’ambiente spaziale e ha scattato fotografie dell’orizzonte terrestre, contribuendo significativamente alla ricerca sull’atmosfera e sullo Spazio esterno.

L’impresa di Tereskova è stato un trionfo non solo per l’Unione Sovietica, in piena corsa spaziale contro gli Stati Uniti, ma anche per tutte le donne del mondo. In un’epoca in cui l’esplorazione spaziale era dominata dagli uomini, la sua missione ha dimostrato che le donne erano capaci di affrontare le sfide dell’ignoto con la stessa competenza e determinazione dei loro colleghi maschi.

Dopo il suo storico volo, Valentina Tereskova ha continuato a contribuire alla scienza e alla politica. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Eroe dell’Unione Sovietica, la più alta onorificenza del Paese. Inoltre, si è laureata in ingegneria aeronautica e ha proseguito una carriera in politica e come ambasciatrice per le donne nello Spazio.

La missione di Tereskova ha ispirato generazioni di ragazze e donne a perseguire carriere nei campi della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Oggi, più di 60 anni dopo quel volo storico, Valentina Tereskova rimane un’icona dell’uguaglianza e dell’innovazione. La sua eredità vive nelle numerose astronaute che hanno seguito le sue orme, dimostrando che il cielo non è il limite, ma solo l’inizio.

