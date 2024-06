Il 3 giugno 1965 il lancio di Gemini 4: la storica passeggiata spaziale e il cammino verso la Luna

MeteoWeb

Il 3 giugno 1965 gli Stati Uniti segnano un importante traguardo nella corsa allo Spazio con il lancio della missione Gemini 4. Questo evento non solo rappresentò la prima missione statunitense di diversi giorni, ma fu anche il palcoscenico della storica prima attività extraveicolare (EVA) da parte di un astronauta americano. L’astronauta Edward White, con la sua passeggiata spaziale, aprì la strada a future esplorazioni e operazioni nello Spazio, dimostrando le capacità tecniche e l’audacia degli astronauti americani.

La missione Gemini 4

Gemini 4 fu la seconda missione con equipaggio del programma Gemini della NASA, destinata a testare i limiti umani e tecnologici in preparazione delle future missioni Apollo che avrebbero portato l’uomo sulla Luna. La capsula Gemini, lanciata dal razzo Titan II GLV dalla Cape Kennedy Air Force Station in Florida, era comandata da James McDivitt e Edward White.

Obiettivi della missione

Uno degli obiettivi principali della missione Gemini 4 era di dimostrare la capacità di una navicella spaziale di rimanere in orbita per un periodo prolungato, studiando gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano. Inoltre, la missione mirava a sperimentare la navigazione e il controllo della navicella spaziale, la comunicazione con la Terra e, soprattutto, eseguire la prima EVA da parte di un astronauta americano.

La prima attività extraveicolare (EVA)

Il 3 giugno 1965, Edward White uscì dalla capsula Gemini 4, diventando il primo americano a fluttuare nello Spazio aperto. Equipaggiato con una tuta spaziale pressurizzata e collegato alla navicella da un cavo di sicurezza e un tubo per l’ossigeno, White utilizzò una pistola a gas per muoversi. Questa pistola, chiamata “Hand-Held Maneuvering Unit” (HHMU), gli permise di spostarsi liberamente nel vuoto dello spazio.

L’EVA di White durò circa 23 minuti, durante i quali l’astronauta si allontanò fino a 7,6 metri dalla capsula, sperimentando una libertà di movimento senza precedenti. Le immagini trasmesse a Terra mostrarono White fluttuare nello Spazio, con la Terra e il nero infinito del cosmo sullo sfondo, catturando l’immaginazione del pubblico mondiale.

Implicazioni e contributi alla corsa spaziale

La missione Gemini 4 e l’EVA di White ebbero un impatto significativo sul programma spaziale statunitense. Dimostrando la fattibilità delle attività extraveicolari, la NASA acquisì preziose informazioni tecniche e operative, che sarebbero state essenziali per le future missioni Apollo. La capacità di un astronauta di lavorare fuori dalla navicella spaziale aprì nuove possibilità per la manutenzione e l’assemblaggio di strutture in orbita, un aspetto fondamentale per la costruzione di stazioni spaziali e altre infrastrutture spaziali.

