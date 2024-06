Il 6 giugno 1971 il lancio di Soyuz 11, un successo divenuto tragedia

MeteoWeb

Il 6 giugno 1971 la missione Soyuz 11 dell’Unione Sovietica, partita dal Cosmodromo di Baikonur, segnò un capitolo cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale. La missione aveva l’obiettivo di inviare un equipaggio a bordo della stazione spaziale Salyut 1, la prima stazione spaziale abitata nella storia. Nonostante l’inizio promettente, la missione si concluse in tragedia, evidenziando i rischi intrinseci dell’esplorazione spaziale.

La missione Soyuz 11, un inizio promettente

Soyuz 11 fu lanciata con successo il 6 giugno 1971, con a bordo 3 cosmonauti: Georgi Dobrovolski, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov. Il loro compito era di agganciarsi alla stazione spaziale Salyut 1 e di condurre esperimenti scientifici per una durata di 3 settimane. Questo evento rappresentava un passo avanti significativo per il programma spaziale sovietico, dimostrando la capacità di mantenere una presenza umana nello spazio per periodi prolungati.

L’aggancio tra Soyuz 11 e Salyut 1 avvenne senza problemi, e i cosmonauti iniziarono a lavorare sulla stazione. Durante la loro permanenza, condussero numerosi esperimenti scientifici in vari campi, tra cui biologia, medicina e materiali. I dati raccolti erano destinati a fornire informazioni cruciali per le future missioni spaziali a lungo termine.

Il dramma del rientro

Dopo 23 giorni nello Spazio, i cosmonauti iniziarono le procedure per il rientro sulla Terra. Tuttavia, durante la fase di rientro, qualcosa andò tragicamente storto. Un errore meccanico causò una depressurizzazione improvvisa della cabina di rientro della Soyuz 11. I cosmonauti non indossavano tute spaziali pressurizzate, poiché si pensava che la cabina sigillata sarebbe stata sufficiente per proteggerli.

Quando il modulo di discesa atterrò senza apparenti danni, le squadre di recupero si resero conto immediatamente della tragedia: tutti e 3 i cosmonauti erano morti. L’autopsia rivelò che la causa del decesso era stata la decompressione rapida della cabina, che aveva portato a una mancanza di ossigeno fatale in pochi secondi.

Un impatto profondo sul programma spaziale sovietico

La perdita dell’equipaggio di Soyuz 11 ebbe un impatto profondo sul programma spaziale sovietico e su tutta la comunità scientifica internazionale. L’incidente portò a una revisione completa delle procedure di sicurezza per le missioni spaziali. Una delle misure immediate fu l’adozione di tute spaziali pressurizzate per tutti i membri dell’equipaggio durante le fasi critiche del volo.

Nonostante la tragedia, la missione Soyuz 11 non fu vana. I dati raccolti dai cosmonauti durante la loro permanenza sulla Salyut 1 furono di enorme valore scientifico e contribuirono al miglioramento delle tecnologie e delle procedure per le future stazioni spaziali. La missione Soyuz 11, con il suo tragico epilogo, ci ricorda che ogni progresso ha il suo prezzo, e che la strada verso le stelle è lastricata di coraggio e sacrificio

