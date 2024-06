Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer veniva colpito da un ictus, durante l’ultimo comizio | VIDEO

MeteoWeb

Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, durante un comizio a Padova, viene colpito da un ictus cerebrale che lo porta alla morte l’11 giugno. Il Presidente della Repubblica Pertini mise a disposizione l’aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, parteciparono più di un milione di persone.

Nato a Sassari il 25 maggio 1922, Berlinguer diede vita alla stagione del “Compromesso storico”, dell’Eurocomunismo e dello strappo con il Pcus di Mosca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.