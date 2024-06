Aeronautica Militare: soccorso aereo per donna in pericolo di vita da Cagliari a Bergamo

MeteoWeb

Una donna di 69 anni, ricoverata presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale (SU) e bisognosa di cure specialistiche urgenti, è stata trasportata nel pomeriggio di oggi a Bergamo a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un volo salva-vita reso necessario a causa delle gravi condizioni della donna, che ha potuto raggiungere la struttura ospedaliera bergamasca in tempi brevi grazie all’equipaggio e al velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24 il supporto a favore di cittadini in difficoltà.

Richiesto dalla Prefettura di Cagliari, il volo urgente è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza ogni singolo giorno dell’anno, in varie basi, per questo genere di necessità.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare assicurano, senza soluzione di continuità, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita e bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.