Africa e Intelligenza Artificiale, i temi del G7

Dal 13 al 15 giugno, i leader del G7 si riuniranno a Borgo Egnazia, in Puglia, per discutere una vasta gamma di temi globali. In primo piano ci saranno l’Africa e l’Intelligenza Artificiale, argomenti centrali per la presidenza italiana del vertice. L’attenzione sull’Africa rientra nella strategia del governo italiano, il Piano Mattei, che promuove un partenariato equo e lo sviluppo sostenibile. Il vertice affronterà vari aspetti, tra cui clima, ambiente, energia e sicurezza alimentare. Questa nuova relazione mira a ridurre il divario tra economie avanzate e in via di sviluppo, promuovendo progetti reciprocamente vantaggiosi.

L’Intelligenza Artificiale sarà al centro della sessione del secondo giorno, con Papa Francesco come primo relatore. La tecnologia, sempre più rilevante a livello globale, sarà discussa con l’obiettivo di delineare un approccio etico e responsabile. La presenza di personalità di spicco, come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, testimonia l’importanza del tema.

Oltre a questi argomenti, il G7 affronterà anche la crisi in Ucraina, la tassazione globale, la migrazione e altre questioni cruciali come il cambiamento climatico e la sicurezza economica. Al termine del vertice, verrà adottata una Dichiarazione finale che rifletterà le principali decisioni e impegni presi dai leader mondiali.

