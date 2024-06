Ai big del G7 di Borgo Egnazia in regalo il cibo degli astronauti prodotto in Puglia

MeteoWeb

Al G7 in corso a Borgo Egnazia, in Puglia, la storica società barese Tiberino, dal 1888 specializzata nella produzione di piatti gourmet della cucina italiana già pronti, e la fasanese REA Space, fondata nel 2022, hanno offerto ai grandi della terra una valigetta con il cibo spaziale che confezionano per gli astronauti. La Tiberino, infatti, fornisce pasti gourmet disidratati agli astronauti sulla ISS; la seconda ha sviluppato tute tecnologiche che simulano la gravità sul sistema muscolo-scheletrico e monitorano i parametri vitali, aiutando così gli astronauti a mantenere la massa muscolare e prevenire il deterioramento osseo in microgravità.

