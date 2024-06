Allerta caldo: domenica bollino arancione a Bari e giallo in 7 città

MeteoWeb

Caldo alla riscossa in Italia. Domenica 9 giugno, è prevista allerta arancione (livello 2 – indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili) a Bari, e gialla ad Ancona, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Palermo, Perugia. È quanto prevede il bollettino con le ondate di calore del Ministero della Salute che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Domani, sabato 8 giugno, bollino giallo a Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Roma.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

Città 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.