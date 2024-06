Allerta caldo: oggi 16 città con bollino arancione, domani scendono a 9 | ELENCO

MeteoWeb

Weekend all’insegna del caldo, con 16 città italiane che saranno contrassegnate oggi dal bollino arancione che indica il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città in ‘arancione’ scendono a 9 domani, domenica 30 giugno.

Le 16 città italiane, sulle 27 prese in considerazione, contrassegnate oggi con il livello 2 (appunto bollino arancione) sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Domani, 30 giugno, le città arancioni sono: Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

Città 28/06/2024 29/06/2024 30/06/2024 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.