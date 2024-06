Allerta incendi Sicilia: domani allarme arancione in tutta l’isola

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale siciliana ha pubblicato una nuova allerta per rischio incendi, valida per la giornata di domani, mercoledì 26 giugno. In tutta la Sicilia, è previsto un livello di allerta arancione (pre-allerta). Nelle province di Caltanissetta, Catania e Ragusa, la pericolosità è indicata come media; è bassa in tutte le altre province dell’isola.

